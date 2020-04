Real Madrid : Liverpool ne craindrait pas les rumeurs envoyant Mané au Real !

Alors que Kevin Durant a quitté les Warriors pour les Nets, Draymond Green a voulu mettre les choses au point sur ce départ.

Dans de propos rapportés par BasketSession, Draymond Green a voulu être clair concernant son rôle dans le départ de Kevin Durant. Le joueur des Warriors a alors assuré :

«On parle de Kevin Durant là. J’ai réalisé de grandes choses ici. Mais il faut le dire, si Kevin voulait vraiment être ici, il avait seulement à parler avec Bob Myers et lui dire : ‘Oui je reste, mais Draymond doit partir’. Et Bob m’aurait appelé : ‘Draymond je t’aime, et je ne vais pas t’envoyer dans une mauvaise équipe, mais tu veux aller où ?’. Donc me pointer du doigt en disant ‘oh je suis parti à cause de lui’, il faut arrêter les conneries. J’aime toujours KD. Je ne sais pas s’il partage les mêmes sentiments à mon sujet. Mais je vais être avec lui pour le reste de ma vie, j’ai cet amour pour mes frères. Mais il n’est pas parti à cause de moi. Il est Kevin Durant. S’il voulait être ici, j’aurais été lâché. Et qui aurait compris ça ? Je comprends ce business… Il n’est juste pas parti à cause de moi. Il faut être vrai».