Real Madrid : Liverpool n’est pas vendeur pour Mané

Alors que Sadio Mané est une des priorités de Zinedine Zidane pour le prochain mercato estival, The Athletic annonce que Liverpool ne souhaite pas vendre son joueur au Real Madrid l’été prochain.

Dans les colonnes de The Athletic , on apprend que Liverpool n’est pas vendeur pour son international sénégalais. En effet, les dirigeants des Reds estiment que le joueur est heureux ici à Liverpool, et ils misent beaucoup sur lui pour l’avenir, estimant qu’il pourrait rester longtemps du côté de Liverpool.

De plus, le média anglais affirme que Liverpool n’a jamais pensé à Raheem Sterling pour remplacer Mané, puisque ce dernier n’est pas à vendre. Reste à savoir si le Real Madrid tentera quand même le coup pour Sadio Mané ou s’il décidera de se tourner vers une autre piste…