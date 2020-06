Real Madrid – Majorque : voici les compos probables des deux équipes

L’affiche s’annonce très serrée pour les Marengues. Les hommes de Zinedine Zidane ont la pression dans les jambes suite à cette victoire des Catalans le mardi dernier face à L’Athletic. La moindre erreur coûtera très chère pour Benzema qui fait déjà son show depuis la reprise du championnat. Cependant, le coach tricolore doit aligner des pions redoutables qui pourront arracher les trois points afin de permettre au club de maintenir sa place au summum du classement.

Mais ce soir, Majorque se montrera plus offensive, car les trois points demeurent très intéressants pour le club. Pour ne pas être relégué, ils se battent depuis un certains moments pour maintenir leur place afin de revenir à la Liga la saison prochaine. Une ambition de plus qui fera courir Sergio Ramos et ses coéquipiers. Cependant, la pression se fera sentir au niveau des deux formations.

18e au classement, les mallorcains sous les ordres du coach Vicente Moreno, devrait s’aligner avec un plan de 4-2-3-1. Ils iront chercher les trois points avec : Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Marc Pedraza, Baba, Dani Rodríguez; Bludimir, les 11 premiers probablement annoncés.

Zizou quant à lui, devrait rester dans un système de 4-3-3 avec les 11 premiers probablement annoncés : Courtois; Mendy, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Kroos, Modric; Hazard, Rodrygo – Benzema.

La rencontre aura lieu au stade Alfredo di Stéfano à 22h00 heure française. Le rendez-vous est donc prise !