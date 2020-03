Real Madrid – Malaise : «Je n’envisage pas du tout un Euro sans Eden»

Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’état de santé d’Eden Hazard.

Le boss des Diables Rouges ne semble pas avoir changé d’avis, puisqu’il a même assuré qu’ Eden Hazard sera bien présent à l’Euro 2020. «Pour l’instant, il n’y a pas de raison de s’inquiéter» a expliqué Roberto Martinez, d’après la RTBF.

«J’ai vu Eden Hazard et il était très positif, comme toujours. Je suis confiant, je pense que tout va bien se passer et qu’il va même pouvoir jouer avec le Real avant l’Euro. Je ne suis pas inquiet. Si l’opération se passe bien, il sera de retour rapidement et va pouvoir participer aux succès de son club. Je n’envisage pas du tout un Euro sans Eden».