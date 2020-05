Real Madrid : Matthaus conseille à Haaland de ne pas bouger

La situation de l’Olympique de Marseille, où André Villas-Boas pourrait claquer la porte, a des grosses répercussions sur le LOSC.

RMC Sport confirme ces informations et dévoile les propos d’une source proche de Gérard Lopez. «Gérard Lopez est surpris et en colère à cause de l’entourage de Christophe Galtier. Ils se sont offerts à l’OM…» a expliqué cette source proche du président du LOSC.

«Maintenant il faut laisser du temps pour envisager la suite». Selon nos informations, les dirigeants lillois ne devraient pas s’opposer à un départ de Galtier, si ce dernier viens à accepter le projet de l’OM.