Real Madrid – Polémique : «Les critiques à l’encontre de Marcelo me font mal», Zidane

Zinedine Zidane a été questionné sur la situation de Marcelo, très critiqué pour ses prestations avec le Real Madrid.

En conférence de presse ce samedi, Zinedine Zidane a tenu à prendre la défense de Marcelo. «Les critiques à l’encontre de Marcelo me font mal, car c’est un joueur qui donne toujours tout sur le terrain» a déclaré le coach du Real Madrid, d’après MARCA.

«Nous ne sommes bien sûr pas satisfaits de ce qui s’est passé. Nous avons enchainé 21 matchs sans défaite et nous voulons reprendre cette série. Personnellement, je le trouve bien. C’est un joueur important et il va le montrer, comme il l’a toujours fait. Ce n’est pas facile de maintenir un haut niveau durant 60 ou 70 matchs, il faut l’accepter. Le plus important c’est que mes joueurs donnent toujours le 100% d’eux-mêmes et c’est ce que fait Marcelo à chaque match».