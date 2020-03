Real Madrid : Zidane pourrait quitter et Pérez tiendrait déjà son  successeur

Au sein du Real Madrid on semble déjà avoir tout préparé pour le départ de Zinedine Zidane, à la fin de la saison.

A la fin de la saison, Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid. C’est en tout cas l’information annoncée ce vendredi par le Daily Mail, qui explique que cette décision aurait été prise en accord avec le président Florentino Pérez.

Un contrat de trois ans avec un salaire supérieur à 8M€ net par an attendrait déjà Zidane à la Juventus et à Madrid, on tiendrait d’ores et déjà son remplaçant.

D’après les informations du Daily Mail, c’est Mauricio Pochettino qui serait le favori des dirigeants du Real Madrid, pour succéder à Zinedine Zidane. Libre depuis son départ de Tottenham cet automne, l’Argentin a été plusieurs fois lié au club madrilène et Florentino Pérez apprécierait beaucoup son profil. A noter que le média britannique a également parlé de la volonté de Massimiliano Allegri de remplacer Zidane à Madrid.