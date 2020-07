Réal Madrid : Zinedine Zidane, fier de ses poulains !

La rencontre face au club de Getafe n’a pas été une victoire facile pour les madrilènes. Fière et heureux, l’entraîneur Zizou a décidé de féliciter ses joueurs pour le bon travail abattu qui les met à quatre points de leur rivale, le FC Barcelone.

«Nous devons être très heureux parce que nous avons fait un travail phénoménal contre un adversaire qui nous a rendu les choses difficiles», a avoué l’entraîneur tricolore des merengues au cours d’une conférence de presse d’après-match.

Il rebondit en continuant : «Nous avons remporté cette victoire grâce à l’esprit d’équipe. Nous avons bien travaillé et les joueurs étaient

en bonne condition physique. Ils étaient tous concentrés et impliqués et ont contribué à la défense».

À cet effet, il reconnait que l’attaque manque un peu de lucidité et d’autorité : «Nous manquons logiquement de fraîcheur en attaque, mais nous étions très solides et devons continuer comme ça», a-t-il affirmé devant les journalistes.

Selon Zidane, le titre n’est pas encore gagné et le combat continue : «Il y a un long chemin à parcourir et nous devons continuer ce que nous faisons» a-t-il laissé entendre.

Mais pour le moment, il tienne la tête au classement avec 74 points devant le Barça qui compte 70 points.

Par Josias Honvou