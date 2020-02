Réalisation des enquêtes au Bénin : une nouvelle procédure pour le visa statistique

Pour réaliser les enquêtes au Bénin, il est existé désormais des formabilités à remplir au ministère du plan et de développement notamment au niveau de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (Insae).

Des formalités sont obligatoires à suivre pour réaliser une enquête au Bénin. Ainsi, selon le communiqué dans ce sens, pour la procédure actuelle de demande du visa statistique, il faut : préparer un dossier technique contenant les éléments suivants : Contexte et justification, Objectifs général, spécifiques et résultats attendus, Revue documentaire ; Caractéristiques de la population cible ; Plan de sondage (si nécessaire) ; Composition de l’équipe de terrain ; Plan de sensibilisation de la population cible ; Organisation et stratégies de la collecte ; Mode de traitement des données ; Bref aperçu du plan d’analyse (thèmes à développer, indicateurs à calculer, méthodes d’analyse des données) ; Chronogramme prévisionnel d’exécution des activités ; Budget prévisionnel détaillé des opérations de terrain ; Questionnaires ; Fiches récapitulatives (si nécessaire) ; Guide de focus-group (si nécessaire) et Manuels d’instructions aux agents enquêteurs.

Noter également que selon la nouvelle procédure, il faut : payer les frais de session d’un montant de 500.000 FCFA sur le compte de l’INSAE dont le RIB est disponible, tout en précisant à la BOA les termes de l’objet comme «Visa Statistique», «Nom abrégé du Projet» et «Nom du Soumissionnaire» pour éviter toute confusion dans l’identification du Reçu bancaire.

Il est exigé aussi aux organisateurs d’enquêtes, de transmettre une correspondance au Secrétaire du Conseil national de la statistique (CNS), Directeur général de l’INSAE, pour demander l’obtention du visa statistique tout en mettant en pièce jointe «Un CD contenant le fichier du dossier technique complet» et «l’original du reçu bancaire de paiement des 500.000».

Il faut de même, se rendre disponible à la session du CNS pour présenter en 15 mn la substance méthodologique de l’opération et répondre à toutes les questions des commissaires et prendre en compte des recommandations de la session et renvoyer sur CD la version corrigée du document.

Par Abdul Wahab ADO