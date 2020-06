Réalisation infrastructures scolaires : les responsables de l’EPP Finagnon reconnaissants envers la mairie de Cotonou

La mairie de Cotonou a procédé à la réfection de la clôture de l’Ecole primaire publique Finagnon. Quelques semaines après la fin des travaux, les responsables de cet établissement d’enseignement primaire ont exprimé leurs remerciements envers l’autorité municipale.

Les apprenants, enseignants et parents d’élèves de l’EPP Finagnon dans le 1er arrondissement de Cotonou renouvellent leur gratitude à l’endroit des responsables de la mairie de Cotonou. Ceux-ci avaient manifesté un élan de solidarité en procédant à la réfection de la clôture dudit établissement scolaire.

«Mes collègues et moi sommes très reconnaissants envers la mairie de Cotonou parce qu’elle a entendu notre cri et est venue à notre secours. L’ancienne clôture de notre établissement s’était affaissée sous le coup de la durée et des intempéries vers la fin de l’année 2018 et, cela nous créait beaucoup de désagréments», a confié le directeur du groupe A, Eugène Dognon Gbaguidi.

La réalisation de cette infrastructure vient sauver apprenants et enseignants de plusieurs difficultés. «Sans clôture, les écoliers et les enseignants n’étaient pas en sécurité aux heures de cours. N’importe qui pouvait faire irruption dans la cour de l’école à son gré. De même, les animaux en divagation n’arrêtaient pas de sillonner cet espace d’apprentissage puisqu’il n’y avait plus de barrière pour les en empêcher», a expliqué Eugène Dognon Gbaguidi.

Les travaux entrepris par la mairie de Cotonou pour soulager l’Ecole primaire publique de Finagnon des difficultés liées à l’affaissement de sa clôture ont duré environs trois mois. Même si cet établissement a encore des requêtes à exprimer en vue de combler les attentes de ses responsables, il demeure évident que l’érection de la nouvelle clôture les touche vraiment et constitue un réel motif de soulagement.

A la suite de Eugène Dognon Gbaguidi, le directeur du groupe B, Serge Parfait Aplogan et son homologue du groupe C, Raïmatou Seidou, ont abondé dans le même sens en se confondant en remerciements à l’endroit des autorités municipales.

Les cours se déroulent dans le respect des mesures anti Covid-19

La reprise des cours pour les apprenants en classe d’examen a été effective à l’Ecole primaire publique de Finagnon. Dans le strict respect des mesures préconisées par le gouvernement, les responsables de cette école déroulent les activités pédagogiques au programme dans les conditions optimales.

Selon les confessions faites par le directeur du groupe A, Eugène Dognon Gbaguidi, les écoliers seront fin prêts pour sortir leur épingle du jeu lors des prochains examens. Conscient de ce que certains parents d’élèves sont encore hantés par des interrogations quant à savoir si les apprenants seront prêts à la date fixée par le gouvernement, Eugène Dognon Gbaguidi rassure.

«Le travail suit son cours normalement. Nous n’avons aucune inquiétude et les parents d’élèves ne devraient pas en avoir non plus. Qu’ils soient rassurés. Les écoliers ont les armes nécessaires pour affronter avec succès les épreuves du Certificat d’études primaires (CEP)», a-t-il conclu.

Par Nafiou OGOUCHOLA