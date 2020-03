Recettes fiscales en Afrique : plaidoyer pour une collecte effective et durable

Les ratios fiscaux de l’Afrique sont toujours parmi les plus bas du monde, principalement en raison à la fois des faibles capacités d’imposition – environ 20% du Produit intérieur brut (PIB) en moyenne (contre 30% dans les pays de l’OCDE) – et de l’inefficacité de la collecte des recettes, révèle le Foresight Africa 2020, un rapport publié by Brookings Institution.

«La bonne nouvelle est qu’il est possible d’augmenter les recettes fiscales au-dessus des niveaux actuels au cours de la prochaine décennie en renforçant davantage la capacité fiscale, par exemple en réduisant l’informalité ou en élargissant l’assiette fiscale, et en améliorant la gouvernance de la collecte des recettes», explique Brahima Sangafowa Coulibaly, directeur de l’économie mondiale et développement de l’Africa Growth Initiative.

Un autre expert, TO Leost, a souligné l’importance de la mobilisation des recettes fiscales, indiquant qu’à un moment où les niveaux d’endettement public augmentent rapidement, dans toute la mobilisation des recettes fiscales devrait figurer en bonne place stratégie d’assainissement budgétaire.

Plusieurs études récentes ont démontré que la capacité fiscale en Afrique continue de s’améliorer

Cependant, chaque année. selon l’Africa Growth Initiative, le rythme d’amélioration est trop lent.

«Néanmoins, en supposant que le même rythme se maintienne

jusqu’en 2030, il générera 44 milliards de dollars de revenus supplémentaires par an», affirme le Brookings Institution.

Développer les capacités de recouvrement de l’impôt est aussi une façon de renforcer les institutions et d’accroître les capacités étatiques, souligne TO Leost. Une fois que les pays franchissent un seuil

d’imposition au PIB d’environ 12¾%, le PIB réel par habitant augmente fortement et de manière soutenue au cours de la décennie suivante, selon une étude réalisée en 2016 par Gaspar, Jaramillo et Wingender.

«Le recouvrement de l’impôt étant l’une des fonctions les plus fondamentales de l’État, développer les capacités de recouvrement peut aussi favoriser pement institutionnel le dévelopdans d’autres domaines», ont-ils déclaré.

Efforts supplémentaires

Tout compte fait, des efforts supplémentaires pour stimuler

la collecte des recettes fiscales et endiguer les flux de capitaux illicites mobiliseraient 246 milliards de dollars supplémentaires, renchérit Brahima Sangafowa Coulibaly, ajoutant que les recettes fiscales sont la composante la plus importante des ressources intérieures.

Parallèlement, le Foresight Africa 2020 indique que l’amélioration de la gouvernance autour de la collecte des recettes fiscales peut aider à combler l’écart entre les impôts actuels et la capacité fiscale sur le continent, et augmenter les recettes fiscales de 93 milliards de dollars par an jusqu’en 2030.

Par Issa SIKITI DA SILVA