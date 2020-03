Recherché depuis quelques mois, le corps sans vie du fils de Marie Louise Asseu découvert en Ukraine

Porté disparu depuis le 25 décembre 2019, le corps sans vie de Doudou Hermann, le fils de la défunte actrice comédienne Marie Louise Asseu a été retrouvé, ce 03 mars 2029, en Ukraine.

Triste nouvelle. L’enfant unique de feue Marie Louise Asseu, Doudou Hermann n’est plus. Recherché depuis quelques mois, le corps inerte de Doudou a été découvert ce mardi en Ukraine. « Porté disparu depuis le 25 décembre 2019, le corps sans vie de Doudou Hermann, fils de l’actrice comédienne Marie Louise a été retrouvé par la police et identifié par le vice président des étudiants ivoiriens en Ukraine. Ce dernier qui nous a joint, a promis nous donner plus de détails sur cette triste affaire », lit-on sur la page facebook de First Magazine.

Les conditions dans lesquelles il est décédé ne sont pas encore pas élucidées. Mais c’est la consternation totale sur les réseaux sociaux. Des messages de compassion fusent de partout pour saluer la mémoire du regretté.