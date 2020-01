Recomptage des voix en Guinée-Bissau : le pays retient son souffle

La victoire de Umaro Sissoko Embalo serait-elle remise en cause ? Ce n’est impossible suite à la décision de la Cour suprême de ce pays qui a appelé à une clarification du décompte du scrutin. C’était juste après la confirmation par la Commission nationale électorale.

Le coup d’arrêt vendredi 17 janvier 2020 de la Cour suprême, le juge du contentieux en Guinée-Bissau, va-t-il remettre en cause les résultats de la présidentielle du 29 décembre dernier et qui affichaient 53,55 % des suffrages pour Umaro Sissoko Embalo contre 46,45 % pour Domingos Simoes Pereira ?

Ce résultat donné par la Commission nationale électorale, le 1er janvier dernier suite à la présidentielle du 29 donc confirmé le 17 janvier passé, n’a pas été entériné par la Cour suprême de Guinée-Bissau. Cette dernière, a exigé un recomptage des voix du second tour de ladite présidentielle.

Les juges justifient leur décision par le fait qu’il y aurait eu des violations lors des opérations de vote au niveau national. De ce fait, la Commission nationale électorale devrait procéder à toutes les opérations de recomptage nécessaires d’abord avant toute proclamation définitive.

Entre protagonistes et anges-gardiens

La Cour suprême bloque la validation du processus électoral et exige que les voix soient recomptées tandis que la Commission nationale électorale tient à ses chiffres ? Chacune de ses institutions est-elle inféodée à un camp ?

En effet, au regard des derniers événements survenus le vendredi 17 janvier dernier, tout porte à croire que chacune des institutions qui s’aligne sur les points de vue de l’un ou l’autre des protagonistes, serait en mission commandée.

Ainsi, la Commission électorale au regard des reproches de la Cour suprême roulerait-elle pour Umaro Sissoko Embalo, le vainqueur ? La Cour suprême quant à elle serait-elle à la solde Domingos Simoes Pereira, le perdant ?

Perspective après la décision de la Cour

Suite à cette décision de la Cour, on assiste à moult commentaires de part et d’autre dans les deux camps. Dans le rang des partisans de Domingos Simoes Pereira, on dit urbi que c’est à la Cour suprême de trancher la validité du scrutin du 29 décembre 2019. Un avis que ne partagent pas les lieutenants de Umaro Sissoko Embalo, le vainqueur. Pour ceux-ci, l’arrêt de la Cour ne remet pas en cause la victoire de leur champion

Que va-t-il se passer suite à cet arrêt de la Cour relatif au recomptage des voix ? La Cour va-t-elle confirmer la victoire de Umaro Sissoko Embalo ou propulser Domingos Simoes Pereira si les décomptes lui donnaient raison, lui qui a introduit un recours ?

Face à cette kyrielle de questions, le porte-parole de la Cour suprême, Salimo Vieira, a indiqué à l’AFP que : «Je ne saurais vous dire si la décision qui en découlera pourra annuler ou confirmer les résultats proclamés par la CNE, la commission électorale».

Une position que ne partage pas la Commission nationale qui dit dans son communiqué qu’elle «considère les résultats comme définitifs» et qu’elle va les publier, y compris au journal officiel.

Quelle serait la conduite à tenir de la communauté internationale qui par le biais de l’Onu et des observateurs régionaux, a estimé que la présidentielle s’était déroulée régulièrement et que le scrutin «exemplaire».

Face à cette situation, faut-il craindre le pire dans ce pays politiquement instable qu’est la Guinée-Bissau ?