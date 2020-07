Recyclage de déchets : une révolution des start-up pour l’impact environnemental

Dès lors que la lutte contre les changements climatiques s’est inscrite dans le programme de développement de tous les pays, les déchets sont devenus une mine d’or pour les jeunes entrepreneurs. Ils sont comptés par millier ces jeunes pousses qui explosent dans le secteur du recyclage de déchets.

Le concept de l’économie circulaire est en plein essor en Afrique. Avec 70 millions de tonnes de déchets produits chaque année, on assiste à une véritable révolution de startups dans le recyclage et la transformation des déchets.

En 2010, les villes du monde entier ont produit plus de 1,3 milliard de tonnes de déchets solides. Moteurs de l’activité économique et pôles d’attraction pour des millions de ruraux qui y affluent chaque année les villes sont condamnées à voir ces chiffres augmenter.

Selon la Banque mondiale, d’ici 2025, les villes vont produire 2,2 milliards de tonnes de déchets solides par an. Pour faire face à ce phénomène, les gouvernements africains, les organismes privés et les ONG soutiennent chaque année des projets à fort impact environnemental sur le continent. Toutefois, la question de financement reste prépondérante.

Nécessité de financement

Par leur seul volume, ces déchets pèsent sur la santé publique, l’environnement, le développement économique et la qualité de vie des habitants. Le problème de leur gestion ne tient pas tant aux solutions, puisqu’il existe déjà d’outils et de technologies, mais bien au financement.

Selon une étude de la Banque mondiale, les municipalités de nombreux pays à faible revenu consacrent entre 20 à 50 % de leurs budgets à la gestion des déchets solides sans parvenir pour autant à desservir tous leurs administrés, puisque moins de la moitié en bénéficie.

«Jusqu’ici, le secteur des déchets solides ne s’est guère intéressé aux principes du financement axé sur les résultats. Les villes connaissent d’immenses difficultés pour gérer les déchets solides et assurer les services. Le financement axé sur les résultats qui conditionnent l’octroi de fonds à la performance, pourrait considérablement améliorer les services et les résultats dans ce domaine», explique Farouk Banna, spécialiste des villes à la Banque mondiale.

Une approche qui permet, primo, de s’attaquer à quelques-uns des problèmes inhérents au secteur ; secundo, d’assurer un accès aux services de base pour les pauvres et de réduire l’impact délétère du non-ramassage des déchets ou des décharges sauvages sur les populations à faible revenu ; tertio, d’améliorer la transparence et la responsabilité dans l’utilisation des fonds publics, grâce à un processus de vérification indépendant.

Le recyclage en question

Le recyclage est un procédé qui permet de réduire les volumes de déchets et de préserver les ressources naturelles en réutilisant des matières premières déjà extraites. Il existe trois techniques de recyclage. Le recyclage chimique qui utilise une réaction chimique pour traiter les déchets.

Le recyclage mécanique est la transformation des déchets à l’aide d’une machine. Et le recyclage organique qui consiste à produire des engrais ou du carburant tel que le biogaz. De la collecte à la transformation, en passant par la commercialisation, le recyclage nécessite des techniques de collecte, de tri, de traitement et des précautions particulières.

Le matériel de base englobe des équipements de protections individuelles, des cuves en acier, une source de chaleur, des moules, des compacteurs et une pelle bèche. Ces déchets sont pour la plupart transformés fertilisant, en siège, en pavés et autres équipement de construction.

Pour redorer le blason du secteur, les experts de la Banque mondiale recommande l’amélioration des services de gestion des déchets solides et de la collecte des redevances ; la promotion du tri à la source et du recyclage ; le renforcement de la collecte et du transport des déchets dans les quartiers mal desservis.

Par Félicienne HOUESSOU