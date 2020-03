Reese Witherspoon reste sereine malgré l’annulation de la première de sa nouvelle série

Pour Reese Witherspoon , il est primordial de ne pas se laisser submerger par la panique face au

coronavirus. C’est pourquoi l’actrice conseille de s’en tenir aux faits et de se ranger à l’avis des scientifiques.

«Je ressens ce que tout le monde ressent : de la confusion et du stress. J’essaye de m’en tenir aux faits scientifiques et de ne pas trop écouter l’opinion. Je me sens inondée d’avis divergents», a assuré la star interrogée par USA Today au côté de Kerry Washington avec qui elle partage l’affiche de la série Little Fires Everywhere.

En territoire inconnu

«Kerry et moi sommes similaires dans la mesure où nous avons toutes les deux de jeunes enfants et des parents âgés et nous appréhendons ça avec précaution. Je n’ai jamais vu ça de toute ma vie. Alors parler avec ma mère et l’entendre dans une perspective historique est intéressant. Mais je pense que nous naviguons tous en territoire inconnu», a continué Reese Witherspoon.

Comme pour de nombreuses productions, la première de la série produite par les deux actrices pour Hulu qui devait avoir lieu jeudi a été annulée par précaution.