Réforme du CFA : des avancés mais des appréhensions aussi

Annoncée à grand renfort médiatique par les présidents français et ivoirien à Abidjan, le samedi 21 décembre dernier, la réforme du franc CFA tant attendue semble se concrétiser. S’il y a des avancées à ce propos, des inquiétudes demeurent également.

Le changement de nom, la fin du dépôt des réserves de changes en France et le retrait des représentants de la France dans diverses instances de gouvernance de cette monnaie. Ce sont les axes majeurs que l’on peut qualifier de réforme dans le processus de changement du CFA en ECO.

A en croire, les déclarations des deux présidents, les billets de franc CFA devront bientôt être remplacés par des billets d’Eco d’ici 2020. En effet, le FCFA va devenir l’«Eco», qui est en fait le nom choisi pour la future monnaie unique des 15 pays de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Mais pour l’heure, huit pays à savoir, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et le Bénin sont concernés. La Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest (BCEAO) ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France, une obligation qui était perçue comme une dépendance avilissante vis-à-vis de la France par les détracteurs du FCFA.

La BCEAO n’aura à l’avenir plus d’obligation particulière concernant le placement de ses réserves de change. Et dans la même veine, la France devra se retirer des instances de gouvernance de l’Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa) où elle était présente.

«La France ne nommera plus aucun représentant au Conseil d’administration et au Comité de politique monétaire de la BCEAO, ni à la Commission bancaire de l’Uemoa», a expliqué l’Elysée. Il s’agit de désamorcer les critiques selon lesquelles la France continuait de dicter ses décisions dans ces instances via ses représentants.

Mais tout n’est pas encore rose…

Au-delà de l’euphorie qui accompagne la réforme du CFA, il convient de rester prudent afin d’analyser les contours de ce processus. La convertibilité semble être un aspect pas totalement pris en compte dans cette réforme. Les huit pays qui s’engagent dans ce processus sont-il en mesure de changer la nouvelle monnaie Eco en Livres sterling, en Yuan chinois ou en Dinar koweïtien sans passer par l’Euro ? Une interrogation qui mérite encore réflexion.

Mais l’on sait déjà que la parité fixe avec l’Euro du franc CFA, futur Eco, est maintenue. C’est-à-dire que 1 Euro équivaut à 655,96 francs CFA. Il s’agit d’éviter les risques d’inflation comme dans d’autres pays d’Afrique, a expliqué le président ivoirien Alassane Ouattara.

Cette parité fixe est pourtant l’une des caractéristiques du FCFA les plus critiquées par des économistes africains, selon lesquels l’arrimage à l’Euro, monnaie forte, pose problème pour les économies de la région, beaucoup moins compétitives, qui ont besoin de donner la priorité à la croissance économique et à l’emploi plutôt que de lutter contre l’inflation.

Pour cela, ces économistes plaident pour la fin de la parité fixe avec l’Euro et l’indexation sur un panier des principales devises mondiales, le Dollar, l’Euro et le Yuan chinois, correspondant aux principaux partenaires économiques de l’Afrique.

Aussi, Paris conservera son rôle de garant financier pour les huit pays de l’UEMOA. «Si la BCEAO fait face à un manque de disponibilités pour couvrir ses engagements en devises, elle pourra se procurer les Euros nécessaires auprès de la France», explique l’Elysée. Cette garantie prendra la forme d’une «ligne de crédit». «Avec le maintien de cette garantie, en attendant l’Eco, nous voulons éviter la spéculation et la fuite des capitaux», a justifié Alassane Ouattara.

Par Germain TEKLY, correspondant en France (Afrique en Marche)