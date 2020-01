Réforme du Franc CFA : Kako Nubukpo annonce un colloque scientifique sur l’Eco

Face à la montée de la polémique autour du passage du franc CFA à l’Eco annoncé pour se concrétiser au cours de l’année 2020, des universitaires de la CEDEAO cherchent à instituer un débat scientifique à travers l’organisation d’un colloque sur la monnaie Eco du 28 au 30 avril 2020, à Lomé.

«Quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l’ouest ? ECO 2020». C’est autour du thème que va se dérouler à l’Université de Lomé du 28 au 30 avril 2020, le colloque sur la nouvelle monnaie annoncée d’abord pour l’espace Uemoa et à terme plus ou moins rapproché, élargie aux pays de la CEDEAO.

Initiative de l’économiste togolais, Kako Nubukpo, cette conférence pour laquelle nombre de figures sont déjà annoncées se veut d’apporter une réflexion solide quant à la question de la souveraineté monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

A en croire l’ex ministre de la Prospective et de l’Evaluation des politiques publiques du Togo, la réforme proclamée à Abidjan est l’expression de «l’impératif pour les filles et fils d’Afrique de se retrouver pour réfléchir ensemble aux contours de la monnaie Eco idéale et tracer une feuille de route susceptible de guider les chefs d’Etats de la CEDEAO pour une adoption rapide à 15 de cette monnaie qui doit être une véritable monnaie africaine».

Autant contestée qu’applaudit, cette réforme annoncée le 21 décembre 2019 à Abidjan, peine à convaincre certains cadres ainsi que les activistes des pays concernés en raison des liens qu’il continuera par entretenir avec la France.

Pour donc permettre une réforme profitable à l’espace CEDEAO, le togolais Kako Nubukpo a fait savoir dans la note appelant à l’organisation du colloque, que «l’expertise africaine doit être présente collectivement au rendez-vous de l’histoire car ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise».

Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositions pour la tenue de cette rencontre, «l’appel à contributions sera bientôt disponible en ligne» mentionne le communiqué. Ainsi, la réforme du Franc CFA à l’Eco ouvre un long chemin d’échanges entre spécialistes pour son effectivité.

Par Sylvestre TCHOMAKOU