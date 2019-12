Reforme du franc CFA : la réaction du Fonds monétaire international

Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, salue la reforme du système du franc CFA, la monnaie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

La directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva salue la reforme du système du franc CFA, la monnaie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

«Je salue les réformes du système du franc CFA annoncées […] à Abidjan par les présidents Ouattara et Macron. Elles constituent une étape essentielle dans la modernisation d’accords de longue date entre l’Union économique et monétaire ouest‑africaine et la France», a indiqué, Kristalina Georgieva, dans une déclaration publiée, samedi 21 décembre 2019.

Pour la directrice générale du FMI, les mesures annoncées s’appuient sur le bon bilan de l’UEMOA en matière de conduite de la politique monétaire et de gestion des réserves extérieures. «Ces dernières années, l’UEMOA a enregistré une faible inflation et une croissance économique forte, la situation des finances publiques s’est améliorée et le niveau des réserves de change a augmenté», a-t-elle déclaré.

Ces réformes maintiennent également d’importants facteurs de stabilité qui ont été fort utiles à la région, dont la parité fixe avec l’euro et la convertibilité illimitée garantie par la France, a -t-elle précisé.

Kristalina Georgieva assure que son organisation se tient prête à coopérer avec les autorités régionales en fonction des besoins ainsi qu’à appuyer la mise en œuvre de cette importante initiative.