Réformes agricoles : le Bénin 23e en Afrique en matière de réglementation

Le gouvernement Béninois a entamé quelques actions pour améliorer l’environnement d’affaires dans le secteur agricole. L’édition 2019 du rapport «Enabling Business of Agriculture (EBA)» de la Banque Mondiale classe le Bénin 23e pays le plus réformateur en Afrique.

Le Bénin compte faire de son agriculture un véritable moteur de croissance. L’agriculture étant le pilier de l’économie nationale. Le nouveau rapport de la Banque Mondiale révèle que des réformes structurelles ont été engagées dans le secteur agricole béninois. Ce qui lui a valu le score de 32.86 en matière de réglementation et de réformes agricoles.

Selon les experts de l’institution financière, le pays doit sa position aux mesures qu’il a entreprises au niveau de la fourniture de semences, de la gestion des ressources hydriques, de la protection de la santé des plantes et des bétails, mais aussi pour ce qui est de l’accès au financement et de la disponibilité de la nourriture.

Grâce à ces mesures, le Bénin a réussi à se hisser à la 23e position du classement EBA de la Banque Mondiale pour l’année 2019, qui porte sur les pays avec les meilleures réformes agricoles dans le monde.

Il est à noter que les pays d’Afrique affichent des scores allant de 16 à 63 points en moyenne. L’on retrouve dans ce sens le Liberia en dernier lieu avec 16.42 P et la Zambie en 4e position avec 63.73 P.

Au plan sous-régional, le Bénin est devancé par 5 pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s’agit de la Côte d’Ivoire (45.86), du Sénégal (43.98), du Burkina Faso (35.30), du Mali (33.70) et de la Guinée-Bissau (33.59).

Afin d’établir son classement, le rapport EBA se base sur 8 indicateurs que sont la fourniture de semences, le commerce, la durabilité de l’élevage, l’accès au financement, la protection des végétaux, l’approvisionnement en eau, la fourniture d’engrais et la mécanisation.

Ces critères, indique la Banque mondiale, mettent en évidence les pays les plus performants, permettent de mesurer la progression, d’identifier les obstacles réglementaires à la participation des producteurs au marché et autres freins à l’entrepreneuriat agricole.

L’Afrique championne des réformes agricoles

Si globalement 17 des 20 premiers pays sont en Europe, la Banque mondiale souligne que le continent africain est la zone dont le paysage réglementaire a le plus évolué depuis 2016. Le continent africain affiche 4 pays dans le top 10 des nations qui ont amélioré leurs réglementations entre 2016 et 2019.

Il s’agit du Sierra Leone, du Burundi, du Mozambique et du Malawi. L’Afrique est la partie du monde qui a connu le rythme le plus rapide de réformes en faveur du secteur agricole. L’Afrique du Sud, avec 68,73 points, se retrouve au sommet du classement en Afrique, suivie par le Kenya (64,80) et le Maroc (64,02). «Si les obstacles restent nombreux, le continent a connu une belle progression entre 2016 et 2019», relèvent les auteurs du rapport.

Dans son édition 2019, le rapport a scruté l’environnement des affaires pour 101 pays répartis sur tous les continents. Selon ses conclusions, à l’échelle mondiale, 47 pays sur les 101 ciblés ont mis en œuvre 47 réformes réglementaires entre 2016 et 2018. Plus de la moitié des réformes observées ont concerné la fourniture de semences, l’accès au financement et la protection des végétaux.

Classement EBA des pays africains (Position Pays Score EBA)

1 Afrique du Sud 68.73

2 Kenya 64.80

3 Maroc 64.02

4 Zambie 63.73

5 Uganda 52.15

6 Tanzanie 51.15

7 Mozambique 50.97

8 Ghana 50.49

9 Nigeria 49.17

10 Zimbabwe 48.36

11 Égypte 47.06

12 Éthiopie 46.12

13 Côte d’Ivoire 45.86

14 Sénégal 43.98

15 Malawi 41.51

16 Rwanda 41.43

17 Tunisie 39.52

18 Madagascar 36.26

19 Burundi 35.76

20 Burkina Faso 35.30

21 Mali 33.70

22 Guinée 33.59

23 Bénin 32.86

24 Congo 29.81

25 Niger 29.39

26 Soudan 29.27

27 Angola 27.05

28 Sierra Leone 22.70

29 Togo 25.42

30 Liberia 16.42

Par Félicienne HOUESSOU