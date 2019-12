Réformes du Franc CFA : voici ce qu’en pense l’ex-Ambassadeur Moïse Kérékou

La réforme du Franc CFA qui sera effective en 2020 continue de susciter moult réactions. L’ancien Ambassadeur Moïse Kérékou salue cette réforme mais relève tout de même un aspect qui n’aurait pas été pris en compte à savoir la convertibilité.

«Nous accueillons favorablement ces trois réformes du Francs CFA. Dans une discussion et un poste antérieurs, je m’étais allié aux réformistes préconisant un changement graduel pour ne pas ébranler certains fondamentaux macroéconomiques», a indiqué le fils de l’ancien Président, feu Général Mathieu Kérékou.

En effet, le remplacement du Franc CFA par la nouvelle monnaie ECO devrait induire le changement du nom, la fin du dépôt des réserves de changes en France et; le retrait des représentants de la France dans les diverses instances et la gouvernance.

Pour Moïse Kérékou, cette réforme est assurément un grand pas dans un contexte de guerres et de tensions au Sahel qui a vite fait de cristalliser les acteurs et les parties. Mais il pense qu’un aspect très important n’a pas été pris en compte à savoir la convertibilité.

Selon lui, les initiateurs de cette réforme doivent aller plus loin et rendre convertible l’Eco même si avec les autres monnaies la parité sera forcément flexible et fluctuante.

«Tant que je ne peux pas changer mon Eco en Livres sterling, en Yuan chinois ou en Dinar koweïtien, et que je dois toujours transiter ou faire escale en Euro, le problème persiste», souligne-t-il. Mieux, s’interroge-t-il, «Car quelqu’un ou un groupe à travers sa monnaie contrôle toujours et à un œil sur mes opérations et peut décider du jour au lendemain de me priver de sa plateforme de transit. Dans ce cas, comment je me rends ou j’opère avec le reste du monde?»

L’ex-Ambassadeur du Bénin en Turquie pense qu’il ne faut pas donner le mouton et garder en même temps la corde. Par ailleurs, Moïse Kérékou «souhaite que ces mesures puissent aussi être élargies aux pays utilisant le CFA en Afrique Centrale et les encourager à adopter l’ECO comme monnaie unique des deux zones».