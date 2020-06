Relance du shopping au Royaume-Uni : Réaction de certains clients

Le Royaume-Uni à l’instar de plusieurs pays a commencé son déconfinement . Les différents coins ou artères comme les magasins , petites échoppes… sont jonchés de monde.

Depuis le lundi 15 juin 2020 , plusieurs activités liées au commerce ont repris la vie au Royaume-Unis. A lire sur le visage de certains clients qui fréquentent ces lieux ,c’est un plaisir que les choses reprennent vie dans le pays.

Même si le fil d’attente est long , une dame s’en félicite et exprime sa joie pour le retour des choses à la normale. «Cela nous manquait le shopping, on n’était pas désespéré mais quand même c’est agréable de faire quelque chose de différent. Ça nous change les idées ! Et puis c’est un peu un retour à la normale ; évidemment c’est bizarre de faire la queue, mais on s’est dit : tout a été fermé pendant des mois, allons faire un tour pour voir ».

Les dispositions ont été prises par ces différentes structures pour que les plus fréquents de ces lieux ne soit pas contaminés. «Évidemment il faut faire la queue, garder ses distances et utiliser du gel hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie. Mais ça a été tellement long d’attendre avant de pouvoir se faire plaisir ! ».

S’exclame une autre cliente qui se dit très heureuse.