Relation Eudoxie Yao – Grand P : voici pourquoi ça n’a pas fonctionné

Eudoxie Yao et Grand P avaient fait le buzz sur les réseaux sociaux après avoir ouvertement révélé qu’ils étaient ensemble et n’étaient pas loin de s’unir par les liens sacrés du mariage. Mais Eudo, nous informe qu’il n’y aura plus de mariage parce qu’elle vit une merveilleuse relation avec un autre.

Eudoxie Yao et Grand P étaient bien en relation. En Avril 2020, Eudo confirme ceci sur les réseaux sociaux : «Grand P dit qu’il veut me marier. J’ai pris acte donc on verra après le confinement. Grand P a un grand cœur et je l’aime sincèrement.Je suis une femme et il faut que je me case». Ses internautes prenaient cette nouvelle comme une pub.

Mais, il semble que les internautes ont vu juste. Quelques mois après, la go aux formes généreuses change radicalement de décision. Elle nous confesse que «Grand P n’était pas sérieux…Il était un peu embrouillé». D’après elle, le chanteur guinéen n’est pas sérieux dans la relation.

Et la jeune star ivoirienne, désireuse par beau nombre d’hommes, ne sera plus la femme de Grand P. Bien qu’étant au bonheur avec lui, ils ne pourront plus passer devant le maire. Eudoxie Yao a trouvé meilleur que la star guinéenne. En tout cas, c’est ce qu’elle a fait savoir lors de l’émission Peopl’Emik, diffusée sur La 3.

«Grand P n’était pas sérieux…Il était un peu embrouillé», a déclaré la jeune dame sur le plateau télé. Ce qui signifie que la rupture est bien consommée. La page Grand P est définitivement tournée et «Eudo» est passée à un autre chapitre de sa vie. Bien que la Kim Kardashian d’Afrique n’ait pas révélé l’identité de son amoureux, elle a tout de même affirmé qu’elle nage dans le bonheur avec un autre depuis un an et qui serait à l’extérieur de la Côte d’Ivoire.