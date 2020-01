Rema : voici la déclaration du chanteur qui fait trembler les internautes

Le jeune chanteur nigérian, Divine Ikubor, connu sous le pseudo Rema, a révélé une expérience de sa vie qui a fait l’effet d’une bombe sur la toile.

La nouvelle poule aux œufs d’or du label Mavin de Don Jazzy, a annoncé le 20 janvier qu’il venait d’avoir son premier baiser. Une révélation qui a tétanisé les internautes qui depuis sont sous le choc.

Étant l’un des meilleurs chanteurs du Nigeria, beaucoup s’attendent à coup sûr à ce que Rema reçoive beaucoup d’attention de la part des femmes, et révéler à ses fans qu’il vient enfin d’avoir son premier baiser avec une femme, semble difficile à croire pour beaucoup.

Pour de nombreux musiciens, il est généralement facile pour eux d’avoir des femmes. Et quand Rema, le jeune artsite de 19 ans vient annoncer sur Twitter : «Je viens d’avoir mon premier baiser», franchement il a de quoi réagir avec incrédulité.

Très vite, le tweet du chanteur est devenu viral et a récolté depuis plus de 17 000 likes avec différentes réactions de ses fans et ses followers.

Certains internautes ont traité Rema de menteur tandis que d’autres encouragent le jeune artiste à faire une chanson sur l’expérience.

Rema, qui a signé avec le label Mavin de Don Jazzy, a prouvé sa valeur à maintes reprises malgré qu’il soit un «petit» à son âge dans l’industrie du divertissement.

Le hit maker de Dumebi profite sans aucun doute de sa nouvelle renommée et de son style de vie, mais il semble parfois être dépassé par cela.

Rema s’est récemment rendu sur Twitter pour se demander ce qu’il était censé faire de tout son argent, car il n’est qu’un adolescent.