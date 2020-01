Renforcement des capacités des douaniers : vers la réduction du temps de passage des marchandises

La direction générale des douanes procède au renforcement des capacités de ses agents depuis le lundi 13 janvier 2020 au Golden Tulip Hôtel de Cotonou. Ceci, à travers un atelier sur l’Étude du temps nécessaire à la mainlevée (ETNM). La séance rassemble les cadres de la douane, les représentants des structures privées et des membres de l’Organisation mondiale des douanes (OMD).

Les douanes béninoises s’inscrivent dans l’ère des réformes courageuses pour impacter encore plus positivement l’économie béninoise. C’est dans cet ordre d’idées que s’inscrit la tenue de l’atelier initié par ses soins. Le directeur général de la douane et des droits indirects, Charles Inoussa Sacca Bocco, a énuméré les objectifs visés par l’initiation de cet atelier, lors de la cérémonie d’ouverture, le lundi 13 janvier 2020.

A l’en croire, il s’agit de : sensibiliser les parties prenantes sur la nécessité de mesurer le temps nécessaire à la délivrance de la main levée ; former les cadres de l’administration des douanes du Bénin et les parties prenantes à la méthodologie de l’OMD sur l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée et à l’utilisation du logiciel de l’OMD nécessaire pour la conduite de l’étude.

De même, le DG des douanes a renseigné que ledit atelier envisage de permettre «d’établir une cartographie complète des procédures débouchant à la mainlevée des marchandises et d’élaborer un programme d’actions spécifiques à cette activité afin de conduire une première étude en 2020».

Pour améliorer le travail de ce comité, la Direction Générale des Douanes a sollicité l’assistance technique de l’Organisation mondiale des douanes.

«Le travail que le comité a effectué jusqu’à présent a consisté à déblayer le terrain en récoltant diverses données auprès des parties prenantes de la chaîne logistique et à relever les goulots d’étranglement qui ne facilitent pas la compétitivité de notre pays», a déclaré l’inspecteur des douanes, Ibrahim Gado.

Selon l’administrateur technique principal à la direction du contrôle et de la facilitation de l’OMD, Samson Bilangna, il s’agit de travailler avec la douane et les acteurs dans une logique de gestion coordonnée des frontières pour réduire les délais et le temps de passage des marchandises.

Par note de service N°1953/DGDDI du 21 juin 2018, la direction générale des douanes et droits indirects a instauré le comité “Times Release Study” dont les charges sont entre autres de faire l’état des lieux sur le temps moyen de dédouanement au port de Cotonou, d’adopter une méthodologie pour la définition des normes de travail pour toutes les opérations portuaires nécessaires à l’enlèvement des marchandises et autres.

Par Falco VIGNON