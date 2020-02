Renforcement du marché financier régional : 520 millions FCFA d’appui de la BAD à la BRVM

La Banque africaine de développement (BAD) et le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) ont signé en fin de semaine dernière à Abidjan, un accord de don d’un montant de 980 000 dollars, soit environ 520 millions FCFA, dans le cadre d’un projet d’appui au développement du marché financier régional de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

Le projet structuré en collaboration avec la Bourse régionale des valeurs mobilières – Dépositaire central / Banque de règlement (BRVM-DC/BR) et d’autres acteurs de l’écosystème vise notamment la modernisation du cadre réglementaire pour l’accroissement de la compétitivité et l’attractivité du marché et le renforcement des capacités pour la dynamisation du marché.

En l’occurrence, ce financement va permettre de soutenir le programme ELITE Lounge BRVM dont le but est d’accompagner et faciliter la préparation des PME à l’accès au marché boursier régional. Il sera en outre également question d’appuyer le CREPMF en vue de faciliter le déploiement rapide de nouveau produits tels que la titrisation, les émissions obligataires destinées à la diaspora et les émissions obligataires vertes.

L’enjeu du projet est de «renforcer, élargir et approfondir les marchés de capitaux en accompagnant la modernisation des textes de base du MFR (marché financier régional, ndlr) pour les aligner davantage sur les normes et standards internationaux», a expliqué Pierre Guislain, vice-président de la BAD en charge du secteur privé, de l’infrastructure et de l’industrialisation, cité par le communiqué de la l’institution.

Outre le programme ELITE Lounge BRVM, la BRVM a lancé en décembre dernier son troisième compartiment dédié aux PME et prépare, entre autres projets, la mise en place prochaine des »Diaspora Bonds», des obligations destinées à attirer l’épargne de la diaspora vers des projets d’investissement dans la région.