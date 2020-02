Reno Omokri : «les maitresses sont chaudes car elles ne vivent par avec l’homme»

À travers un tweet, l’avocat et auteur nigérian, Reno Omokri, a déclaré qu’il était mal de laisser une épouse pour une maîtresse, car avec le temps, la chaleur de la maîtresse disparaîtrait une fois le mariage établi.

En effet, pour Reno Omokri, les maîtresses ont l’air plus chaudes et belles que les épouses légitimes parce les hommes ne vivent pas avec elles. En plus, elles voient les hommes quand elles ont perfectionné leur maquillage.

«Chers hommes, les maîtresses ont l’air plus chaudes que les épouses parce que vous ne vivez pas avec elles. Vous ne les voyez que lorsqu’elles perfectionnent leur maquillage. Ne laissez pas une femme pour une maîtresse sexy. Sa chaleur est un mirage qui disparaîtra une fois que vous aurez commencé à vivre avec elle légalement!», a-t-il écrit.