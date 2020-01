Renseignement : Trump déclare qu’Apple «doit aider» la police à accéder à ses téléphones

Le président américain Donald Trump a enjoint mercredi Apple d’«aider» la police à accéder aux données chiffrées de ses téléphones si nécessaire, un conflit récurrent entre son administration et le géant de la tech.

«Apple doit nous aider. J’y tiens fortement. Ils ont les clés pour accéder à tant de criminels», a-t-il dit dans une interview à Davos (Suisse) avec CNBC, peu après un petit-déjeuner auquel participait Tim Cook, le patron du géant à la pomme.

A l’origine de ce différend, l’attaque en décembre de la base aéronavale de Pensacola, en Floride. Trois marins avaient été tués par un aviateur saoudien en formation «motivé par l’idéologie jihadiste», selon le ministre américain de la Justice Bill Barr. Le gouvernement américain réclame depuis l’accès aux deux iPhones du tireur que les enquêteurs ne parviennent pas à débloquer.

Une bataille similaire avait déjà eu lieu en 2015 entre Apple et le ministère de la Justice après la tuerie de San Bernardino (Californie) qui avait fait 14 morts. Apple avait refusé d’aider la police à accéder au contenu crypté du téléphone d’un des auteurs de l’attentat.

Le bras de fer s’était achevé en 2016, lorsque le gouvernement avait dépensé, selon la presse, un million de dollars pour qu’une société tierce développe un outil capable de contourner le cryptage. Cette passe d’armes s’inscrit dans un débat technologique et politique de fond qui dépasse Apple et même les Etats-Unis, entre les partisans d’une protection absolue de la propriété privée et ceux qui y voient un obstacle dans des enquêtes criminelles.

La politique d’Apple en matière de protection et de sécurité des données de ses utilisateurs s’applique à tous les individus, y compris l’auteur présumé d’un acte terroriste. En rejettant la demande des services de renseignement américains, Apple a déclenché l’ire de l’Administration.

Jusqu’au président Trump qui s’est fendu d’un tweet incendiaire le 15 janvier : «Nous aidons Apple tout le temps sur le commerce et tant d’autres sujets et malgré tout, ils refusent de débloquer les téléphones utilisés par des tueurs, des dealers et autres criminels. Ils devront se mettre au pas et aider notre grand pays.»