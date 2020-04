Report des demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la CAF

Pierre Alain Mounguengui, l’actuel président de la Fédération gabonaise de football, s’est prononcé sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang.

Dans une interview donnée à ESPN, le patron du football gabonais a invité l’attaquant phare des Panthères à quitter Arsenal pour rejoindre une formation plus huppée.

«Je ne veux pas dire qu’Arsenal n’est pas ambitieux, mais Arsenal n’a pas des ambitions aussi élevées que certains autres clubs européens. Donc, si Pierre pouvait obtenir un contrat avec un club plus ambitieux, il y trouverait définitivement sa place. Individuellement, nous le considérons tous comme l’un des meilleurs joueurs du monde, mais le conseil que je lui donne est de continuer à travailler et d’attirer l’attention des plus grands clubs et des clubs les plus ambitieux.»

Auteur cette saison de 17 buts en 26 matches de Premier League, le footballeur de 30 ans figurerait notamment sur les tablettes du Real Madrid. Le contrat de l’ancien artificier du Borussia Dortmund court jusqu’en juin 2021 du côté de l’Emirates Stadium.