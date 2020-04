Reprise des Championnats : les inquiétudes de l’attaquant madrilène Gareth Bale

Alors que certains militent pour une reprise au plus vite des Championnats, l’attaquant madrilène Gareth Bale semble encore inquiet de la crise sanitaire lié au Covid-19.

Interrogé par BT Sport, l’international gallois s’est exprimé sur la reprise de la saison : «Tout le monde veut jouer au football, oui, mais le plus important est que tout le monde reste en sécurité, explique-t-il. Ne reprenons pas trop tôt et assurons nous que tout est fait afin d’éviter la deuxième vague de ce virus (…) Il y aura beaucoup d’autres saisons de football, de Ligues des champions, de championnats et de coupes. L’important est de s’en sortir maintenant (de la crise), et si nous pouvons faire les choses proprement, cela fera durer le football encore plus longtemps», a t-il déclaré avant d’affirmer que «pouvoir être à la maison avec les enfants, ma femme et la famille, passer du temps avec eux sans devoir aller travailler tous les matins, c’est agréable»