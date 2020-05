Reprise des cours dans les écoles et collèges : les acteurs entre assurances et inquiétudes

Fermée pendant que le Bénin comptait moins d’une dizaine de cas, l’école ouvre à nouveau lorsque le pays enregistre officiellement 319 cas confirmés. Une situation face à laquelle, l’inquiétude des parents et des partenaires de l’école ne cesse de grandir en dépit des assurances du gouvernement.

319 cas confirmés avec 255 personnes sous traitement, 62 personnes guéries et 02 décès. C’est dans un tel contexte qu’apprenants et enseignants sont conviés à reprendre les cours ce lundi 11 mai. Si le gouvernement tente de rassurer vaille que vaille, l’inquiétude demeure dans le rang aussi bien des parents d’élèves que des enseignants.

En effet, au sortir du conseil des ministres du mercredi 06 mai dernier, les assurances du gouvernement Talon sont loin de rassurer les parents d’élèves et les acteurs du système éducatif béninois notamment les enseignants quand à la reprise des classes :

«Nous sommes impuissants face à ce qui se décide pour les usagers de l’école. Nous n’avons pas les conditions requises pour reprendre les cours. C’est à la limite nous exposer et risquer la santé des apprenants», s’alarme un enseignant ACE ayant requis l’anonymat.

«Après une évaluation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, il s’est avéré nécessaire de favoriser le retour progressif au cours normal de la vie et des activités économiques. Ainsi, le Gouvernement a fait l’option d’assouplir la mesure de limitation de la mobilité des personnes en levant le cordon sanitaire en place, puis d’autoriser la reprise des cours dans les établissements d’enseignement, de formation et de recherche, ainsi que les universités, conformément au calendrier scolaire tel que réaménagé le 8 avril 2020», pouvait t-on lire dans le relevé du conseil des ministres.

«A cet effet, le Conseil a décidé de la reprise des cours pour les écoliers du Cours moyen 2ème année (CM2), les élèves des collèges et lycées et les étudiants, pour compter du lundi 11 mai 2020, dans la perspective de la tenue des examens de fin d’année notamment», précise le même compte rendu.

Les assurances des autorités….

Comme ses collègues du primaire et du supérieur, le ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Professeur Mahougnon KAKPO rend publiques les directives transversales pour les disciplines et les classes à la reprise des classes, le 11 mai prochain.

A travers une note de service signée du directeur de cabinet, le 08 mai 2020, il invite les directeurs départementaux des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à prendre les dispositions contenues dans le présent document pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 lors de réouverture des écoles. Il s’agit notamment du respect des gestes barrières et d’autres dispositions propres aux établissements à travers un code mis à la disposition du public.

Des inquiétudes légitimes persistent…

Parents d’élèves, enseignants et même apprenants se demandent à quel saint se vouer tant ils ont le sentiment d’être jetés en pâture. Rigobert Akandé, technicien, réseau informatique à Calavi et parent de trois apprenants s’interroge : «Nos autorités pensent-elles vraiment à nos enfants et aux enseignants. Avec le nombre d’élèves qui prennent par devant mon centre de formation pour se rendre au CEG1 d’Abomey-Calavi, qui peut assurer leur sécurité avec toutes les mesures approximatives énoncées ?».

Le syndicaliste Thierry Dovonou a aussi donné de la voix. Comment comprendre ces mesures ? s’exclame-t-il : «On demande aux enseignants de rester en classe à au moins à 3 mètres des élèves(Possible en France vue la configuration des classes et des effectifs). Les techniciens ne savent pas que les salles de classes homologuées au Benin ont pour largeur 7m50 et pour longueur 9m50. De plus avec des rangées de 11 tables bancs et quatre rangées (dans 98% des écoles), il ne reste que 2m5 aux enseignants devant et 0,5m entre les rangés».

Et lorsque des voix autorisées et des personnes averties de l’éducation tirent la sonnette d’alarme, il y a lieu de s’inquiéter. «Pour les mesures proposées aux professeurs de sport, nous n’allons rien dire. La lecture des programmes montre que tous les sports au programme sont de contacts!!!! Savent-ils pourquoi les championnats qui rapportent beaucoup d’argent ont été suspendus ailleurs ?on demande que les enseignants n’envoient plus les élèves au tableau. En termes clairs, les enseignants vont jouer la musique et danser eux-mêmes», analyse Dovonou.

L’on se rappelle aussi que le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes (CSA-Bénin) Anselme Amoussou, dans un post publié sur sa page Facebook, a relève les insuffisances des décisions du gouvernement.

«Les membres du gouvernement se sont tenus à distance de sécurité, les uns des autres à travers un conseil des ministres en visioconférence pour décider d’envoyer les élèves se mettre en danger, dans les classes à effectifs pléthoriques et dans les cours de récréation des écoles publiques qui n’ont pas reçu les subventions pour faire face aux dépenses urgentes nécessaires aux mesures minimum de sécurité», déplore Anselme Amoussou.

Il estime pour sa part qu’il est «il est impossible de faire respecter les mesures de distanciation et d’interdiction des regroupements à plus de 50 personnes, dans la plupart des établissements secondaires de notre pays», et précise que le port de masque et le dépistage progressif «des seuls enseignants n’assurent aucune garantie de sécurité pour les usagers des écoles».

La Fédération nationale des associations des parents d’élèves et d’étudiants du Bénin (Fenapeb), trouvant insuffisantes les mesures prises par le gouvernement pour la réouverture des classes s’est associée avec six syndicats pour adresser une demande d’audience expresse aux ministres.

Dans cette atmosphère de méfiance, d’insécurité et de psychose, il serait judicieux que les différents responsables des écoles et les ministres en charge de l’éducation se concertent et sauvent apprenants et enseignants. La santé et la sécurité n’ont pas de prix dit-on.

