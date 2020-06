Résultats des examens blancs du BEPC et du Baccalauréat 2020 : les apprenants ont encore du pain sur la planche

Le jeudi 18 juin 2020, au ceg Toucountouna, les résultats des examens blancs du brevet d’études du premier cycle (BEPC) et du Baccalauréat (BAC) ont été rendus public. Cependant, loin d’exprimer leur joie, les candidats sont appelés à redoubler d’effort pour de meilleurs résultats aux examens de fin d’année.

Seul les élèves des établissements de Tampégré et de Kouarfa ont sauvés l’honneur des responsables en obtenant de fortes notes que ce soit en Moderne Long (ML) qu’en Moderne Court (MC). Au collège centrale, a peine deux candidats par classe ont pu tirer leur épingle du jeu.

En terminale, le constat est aussi alarmant, la série C vient en tête suivi de la série A2 et de la série A1. La série D garde la lanterne rouge sans aucun candidats admis.

L’image inquiétante de ces résultats appelle les acteurs du secteur éducatif et les candidats à ne plus dormir sur leurs lauriers vu que les examens de fin d’année sont très proches.

Sur le plan départemental de l’Atacora, sur 32 inscrits en série A1, 30 ont répondu présents et 11 sont admis ce qui donne 35,66 % comme taux d’admissibilité. En série A2 , 1517 sont inscrits , 1414 ont planché et 160 sont sortis vainqueurs ce qui équivaut à 11,31 % du taux d’admissibilité.

Quant à la série C, 108 ont été inscrits, 104 ont affronté les épreuves et 42 ont sont sortis gagnants ce qui donne comme taux d’admissibilité 40,38 %. Sur les 1593 inscrits en série D , 1510 ont vraiment composé et 176 se comptent parmi les admis.

Récapitulatif: nous avons donc 3336 candidats inscrits parmi lesquels 3142 ont composé et seulement 409 ont tiré leurs épingles du jeux ce équivaut à 13,01% du taux d’admissibilité dans le département de l’Atacora. Les candidats sont donc appelés à ne pas baisser les bras.