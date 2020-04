Retrait du Bénin de la Cadhp : réaction de l’ex Garde des sceaux Valentin Djènontin

Dans un post sur sa page facebook, ce mardi 28 avril 2020, l’ancien Ministre de la justice, Valentin Djènontin, a réagi au retrait du Bénin du protocole permettant aux citoyens et aux organisations non gouvernementales (ONG) de saisir directement la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp).

Pour Valentin Djènontin, cette décision de retirer aux béninois la faculté de porter plainte contre l’Etat à la Cadhp est un «coup d’épée dans la mer». En exil en France depuis près de deux ans, l’ex ministre de la justice pense le Président Patrice Talon pousse trop loin le bouchon.

Selon lui, cette décision du gouvernement confirme que le Bénin est un «Etat voyou». «Le Bénin n’est plus un Etat de droit, un Etat démocratique. Aucun citoyen béninois ne doit plus se plaindre de la violation de ses droits humains, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur», regrette l’ancien Garde des sceaux.

Par ailleurs, il a rappelé que la charte africaine des droits de l’homme et des peuples fait partie intégrante de la constitution du 11 décembre 1990, laquelle constitution est le fruit du consensus national issu de la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990.