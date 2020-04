Retrait du Bénin de la Cadhp : réaction du professeur Joël Aïvo

Le retrait du Bénin du protocole de saisine directe de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp) par les citoyens continue de susciter des réactions au sein de l’opinion. Dans un court message sur sa page facebook, le Professeur Joël Aïvo a réagi à cette décision du gouvernement béninois.

« Ne cassez pas le thermomètre. Soignons courageusement la fièvre », a écrit le doyen honoraire de la Faculté de droits et de sciences politiques (Fadesp) de l’Université d’Abomey-Calavi. A en croire le Professeur de droit constitutionnel Joël Aïvo, le Bénin vient, à travers cette décision qui a surpris plus d’un, casser le thermomètre plutôt que de soigner la fièvre.

D’après les explications fournies par le porte-parole du gouvernement, Me Alain Orounla, le gouvernement a pris cette décision parce que la Cour outrepasserait ses domaines de compétence. « …la CADHP est en train de sortir de son champ de compétence et cela est difficilement admissible pour un État de droit comme le nôtre qui doit converser son système juridictionnel, qui doit respecter ses différents engagements notamment les engagements pris dans le cadre de l’OHADA avec comme juridiction faîtière la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA… », a-t-il expliqué justifiant ainsi le retrait du Bénin.

Par ailleurs, il a ajouté que le Bénin est toujours membre de la communauté. « … nous sommes membres et partie à la charte africaine des droits de l’homme. Nous restons sous la juridiction de la Cour Africaine des Droits de l’Homme mais nous refusons de subir des égarements au mépris de notre législation interne et même de la législation communautaire puisque la juridiction en question se permet de parasiter des champs de compétence d’autres juridictions internationales, de rendre des décisions entre particuliers alors que le protocole n’autorise que des décisions rendues contre l’État béninois », a-t-il souligné.

Il faut rappeler que cette nouvelle donne fait suite à la décision de la Cour ordonnant au gouvernement de suspendre les élections communales et municipales du 17 mai prochain à la demande de l’opposant béninois, Sébastien Ajavon.