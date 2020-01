Révolution numérique : l’internet mobile a devancé les médias en 2019

Selon le rapport 2019 de ‘’Zenith’s Media Consumption Forecasts’’, la masse horaire accordée par la population à l’internet a dépassé celle accordée aux médias notamment la télévision en 2019. Avec 170 minutes (soit 2h50) contre 167 minutes par jour en moyenne, l’internet a pour la première fois de l’histoire devancé les médias, un dépassement porté par l’internet mobile.

170 minutes (soit 2h50) contre 167 minutes en moyenne par jour respectivement pour l’internet et la télévision. 2019 aura enfin consacré l’hégémonie de la télévision ans le règne médiatique. Le boom technologique de cette fin de décennie n’a visiblement point fait cadeau au super média qui s’est vu détrôner par l’internet.

Ce dépassement de l’internet est porté par la téléphonie mobile avec le déploiement de service internet qui va de plus en plus croissant les GSM et les téléphones androïdes multimédias. S’il est vrai que la consommation totale de médias (télévision, radio, Internet,…) a atteint en moyenne près de 8 heures par jour dans le monde en 2019, la répartition par section place en tête l’internet.

L’enquête ayant combiné l’utilisation de l’ordinateur et du téléphone mobile en a conclu que la consommation d’Internet a dépassé la consommation de télévision; 170 minutes (soit 2h50) contre 167 minutes par jour en moyenne ; une première. Cette forte croissance du temps passé sur Internet ces dernières années poursuit le rapport, est le fruit de la démocratisation des Smartphones et à l’essor des usages mobiles.

Depuis 2015, on note une évolution croissante du temps consacré par les populations à l’internet notamment mobile. On note en effet 130 minutes par jour en 2019, contre seulement 80 minutes en 2015, alors que la consommation sur ordinateur est restée globalement stable (entre 30 et 40 minutes ; toute chose qui consacre progressivement l’hégémonie de la téléphonie mobile.

Ce score devra s’améliorer en 2020 croit savoir le rapport qui prévoit une proportion 28%, car l’Internet mobile prend la part de presque tous les autres médias. Cette tendance semble même être e train d’être intégré par les médias de plus en plus, diffusent la grande majorité de leur programme aussi le net avec la grande majorité des consommateurs abonnée à l’internet mobile.

Par Bidossessi WANOU