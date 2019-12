Revue annuelle des projets et programmes : le PNUD fait le bilan des actions menées au Bénin

Le Programme des Nations Unies pour le Développement au Bénin a organisé mardi 24 décembre 2019 à Cotonou, la revue annuelle des projets et programmes pour la période 2019-2023.

«La présente revue annuelle, servira de cadre pour apprécier les résultats consolidés par portefeuille vis à vis des cibles annuelles 2019 des indicateurs des produits définis sous chaque effet du Programma Pays. Elle permettra d’analyser les succès et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre, et donner les orientations pour les planifications de 2020». C’est ainsi que s’est exprimé, Ginette Mondongou Camara, Représentante Résidente par intérim du PNUD.

Elle a expliqué que cette revue annuelle est particulièrement importante car à travers l’examen de l’évolution des indicateurs de suivi et des indicateurs de produits, elle permettra de tirer les leçons de la 1ère année de mise en œuvre du nouveau Programme de Coopération du PNUD au Bénin ; elle permettra de savoir si nous sommes sur la bonne voie avec ce nouveau Programme de Coopération et si les résultats attendus sont en faveur de la promotion du développement socio-économique et des ODD.

«Nous avons réalisé de belles performances en matière d’engagement et de réalisation de différents produits» a indiqué la Représentante Résidente par intérim du PNUD. Elle a également rappelé que le nouveau Programme Pays, a été élaboré conjointement avec le gouvernement du Bénin et selon une approche participative incluant, en plus des acteurs étatiques nationaux, la société civile, le secteur privé, les universitaires et les Partenaires Techniques et financiers (PTF).

Le programme est aligné sur les priorités nationales telles qu’elles ressortent du Programme d’Action du Gouvernement 2016-2021, du Plan National de Développement 2018-2025 et du Programme de Croissance et de Développement Durable 2018-2021, et vise à accompagner les efforts du Bénin dans la réalisation de l’Agenda 2030 et de ses Objectifs de Développement Durable (ODD).

La secrétaire générale adjointe du ministère de la fonction publique et présidente du comité de pilotage de la gouvernance Isbath Djaboutouboutou, a fait savoir que des actions importantes ont été réalisées. Elle a rappelé quelques actions menées dont le renforcement du cadre juridique. Elle a aussi formulé des recommandations.

Pour le Directeur de cabinet du ministère du Plan et du développement, Rufino d’Almeida, la présente revue qui est la première, est composée de deux portefeuilles et concerne divers secteurs. Il s’agit de l’emploi, l’agroindustriel, le changement climatique, la gestion durable et la reforme administrative.

Tous, sont en lien avec les ODD et le PAG, a indiqué le directeur de cabinet. Il faut mentionner qu’une présentation des différents résultats a été faite aux participants.

Les composantes du programme 2019-2023

Le nouveau programme pays du PNUD pour la période 2019-2023, a deux portefeuilles. Le premier portefeuille est titré «Croissance Economique inclusive, forte et durable» et repose sur l’effet N° 1 du programme pays, intitulé «D’ici à 2023, les populations béninoises, en particulier les plus vulnérables, seront plus résilientes et auront une meilleure qualité de vie par l’accès à un emploi décent, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une énergie propre, et par la gestion durable des ressources naturelles, des effets néfastes des changements climatiques, des crises et des catastrophes».

Pour le second portefeuille, il concerne «Démocratie, Etat de droit et bonne gouvernance», et repose sur l’effet N°2 du programme pays, intitulé «D’ici à 2023, les populations béninoises jouissent d’un accès équitable et inclusif à des institutions efficaces, transparentes et responsables et à une administration publique moderne, à tous les niveaux, notamment à une justice respectueuse des droits de l’Homme, dans un climat de paix et de sécurité».

Par Abdul Wahab ADO