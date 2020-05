Rick Ross : le rappeur encore embourbé dans une mauvaise histoire avec son ex

Le torchon brûle entre Nabilla et son époux Thomas Vergara. Le couple vit une période de tempête depuis plusieurs semaines et se supporte difficilement. Il y a quelques jours, le père du petit Milann faisait part de son désarroi face à l’impact du confinement sur son couple.

En effet, alors que les mesures de confinement sont toujours d’actualité à Dubaï, le duo ne cesse d’enchaîner les disputes. «Je vais pas vous mentir, ça fait quelques jours qu’avec Nabilla on ne se parlait plus trop, dû au confinement. Je pense qu’on en a ras le bol. On n’a pas divorcé mais c’est juste que le temps se fait long et on se cherche des problèmes là où il n’y en a pas, donc voilà», confiait récemment le père de famille sur Snapchat.

S’ils annonçaient leur réconciliation récemment, les deux tourtereaux paraissent toujours à cran. Leur dernier live sur Instagram en est la preuve.

Tout avait pourtant bien commencé. Ce jeudi 14 mai, Nabilla et Thomas ont décidé de faire un live improvisé sur Instagram. Le sujet ? Les conséquences du confinement sur une vie de couple. «Je pense que le confinement a foutu le bordel dans beaucoup de vie de couples. (…) La première semaine ça pouvait aller pour tout le monde. Mais ils ont pas l’habitude de rester 24/24 ensemble», a confié Thomas, appuyé par son épouse.

Est ensuite venu le tour de la jeune maman de s’exprimer. «Moi ce qui me manque est de voir d’autres personnes, le contact avec la famille, les amis, même dans la rue, aller échanger avec les gens dans la rue», a-t-elle assuré. Une affirmation qui a un brin titillé son bien-aimé.

«Pourquoi tu parles aux gens dans la rue toi ?, a-t-il rétorqué . Dans la rue tu marches la tête baissée. (…) De quoi tu parles ? C’est le problème de ma femme, ma femme elle confond tout. Elle te dit un truc mais elle joue tout le temps à un jeu d’énigme…» Décidément, l’ambiance ne semble pas au beau fixe.