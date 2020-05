Rihanna : à 32 ans, elle est plus riche que la reine d’Angleterre

La star de «Thor» Chris Hemsworth a invité un survivant de l’attentat à la bombe de Manchester Arena 2017 à marcher sur le tapis rouge avec lui lors de la prochaine première de «Thor» à Londres.

L’acteur australien de 36 ans, qui joue le super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, a rencontré Martin Hibbert en Australie lorsque le fier père était à Down Under pour recevoir un traitement révolutionnaire pour ses blessures à la colonne vertébrale subies lors de l’attaque horrible lors du spectacle d’Ariana Grande dans le ville du nord de l’Angleterre en mai 2017.

Dans un message vidéo spécial envoyé à «The Morning Show» sur la chaîne australienne Channel 7, Chris a déclaré :

«Salut Martin, j’espère que tu vas bien mon pote. Je voulais juste dire que le temps que nous avons passé ensemble en Australie était vraiment inspirant. Rencontrer quelqu’un qui avait affronté une telle adversité et des défis aussi dramatiques, mais voir quelqu’un comme vous avec une attitude aussi positive était incroyable. Faire face à la route du rétablissement avec une telle détermination et un tel engagement est absolument inspirant et vous êtes unique en son genre, et j’ai hâte de vous voir bientôt alors que nous marchons ensemble sur le tapis rouge».

Martin, qui était au concert avec sa fille Eve, a été blessé par 22 éclats d’obus, dont l’un l’a empêché de marcher.

Il a fait deux voyages en Australie pour un traitement, ce qui lui a permis de retrouver un certain mouvement dans ses jambes, et il s’est lié d’amitié avec Chris lors de sa deuxième visite de quatre mois. Il a expliqué que la star hollywoodienne l’avait invité à la première de «Thor : Love and Thunder» l’année prochaine s’il était à nouveau sur pied.