Rihanna donne de ses nouvelles après son accident de scooter

Pour une première fois après son accident, la chanteuse Rihanna donne des nouvelles rassurantes à ses fans. Elle évoque le sujet au cours d’une interview.

Sur Instagram, son réseau social favori, la superstar est toujours aussi active et partage ses coups de gueule mais aussi son actualité. Actuellement, elle est en pleine promotion de son nouveau défilé pour sa marque de lingerie Savage X Fenty.

Filmé lors de la Fashion Week de New York, il est possible de visionner pour la seconde année consécutive sur Amazon Prime Video depuis ce 2 octobre 2020, Riri multiplie les interviews. Et dans l’une d’elles, la chanteuse a accepté de parler pour la première fois de son accident de scooter électrique.

Photographiée quelques semaines plus tôt avec le visage tuméfié, ses fans s’inquiétaient beaucoup. Heureusement, elle a donné des nouvelles rassurantes. Pour rappel, Rihanna avait été victime d’un accident de scooter électrique et la star a donné de ses nouvelles pour la première fois lors d’une interview.