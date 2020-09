Rihanna : la chanteuse américaine chute en trottinette

Grosse frayeur chez les fans de Rihanna lorsqu’ils ont découvert, via TMZ, des photos de leur idole le visage tuméfié.

De quoi leur rappeler de très mauvais souvenirs, mais la star va «parfaitement bien» ! Les bleus immortalisés sur son visage sont le résultat d’une chute en trottinette électrique.

«Rihanna va parfaitement bien maintenant, mais elle a été éjectée d’une trottinette électrique la semaine dernière et s’est fait des bleus sur le front et le visage. Heureusement, il n’y a pas de blessures graves et elle s’est vite remise», a fait savoir son porte-parole à People.