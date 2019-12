Rihanna rend un vibrant hommage à à Mama Cax, mannequin morte à 30 ans

La chanteuse américaine Rihanna a rendu ce samedi 21 décembre 2019 un grand hommage à la mannequin Mama Cax, morte à l’âge de 30 ans.

Mama Cax, bien qu’elle avait été amputée de la jambe droite, avait bousculé les codes de la mode en défilant à la Fashion Week de New York en septembre 2018 et février 2019 avec une prothèse et des béquilles. Pour Rihanna, c’est une combattante qui a inspéré beaucoup de personnes.

«Une reine. Une force. Une beauté puissante qui a apporté sa force sur la scène de Savage x Fenty cette année, inspirant tellement de personnes à travers le monde», a écrit sur Instagram la chanteuse Rihanna, qui s’était entourée de Mama Cax pour les défilés de sa ligne de lingerie, Savage x Fenty.

Cacsmy Brutus alias Mama Cax, avait défilé pour la ligne de lingerie de la chanteuse, Savage x Fenty, mais aussi avait aussi collaboré avec Sephora et ASOS.

Une «combattante» et «survivante du cancer»

C’est par un message posté sur le compte Instagram de Mama Cax que ses admirateurs ont appris la nouvelle vendredi. «C’est avec un immense regret et une profonde tristesse que nous annonçons la mort de Cacsmy Brutus (Mama Cax). Mama a passé la dernière semaine à l’hôpital et, malheureusement, elle a quitté ce monde lundi 16 décembre», pouvait-on lire dans un texte écrit sur fond noir.

«Dire que Cax était une combattante est un euphémisme. En tant que survivante du cancer, elle s’était habituée à surmonter les défis de la vie la tête haute, et avec succès. C’est avec le même courage (la même ferveur) qu’elle s’est battue lors de ses derniers jours sur Terre», ajoute le message.

L’actrice de «The Good Place» Jameela Jamil, impliquée dans le combat pour une mode plus inclusive, a salué dans les commentaires la mémoire d’une «légende». «C’était un honneur de te connaître et d’être témoin de ton pouvoir et de ton élégance», a-t-elle écrit.

Née en Haïti, Mama Cax avait été touchée par le cancer lorsqu’elle était adolescente. Elle avait été amputée de la jambe droite suite à des complications dues à la maladie.

Dans son dernier message posté sur Instagram, elle disait souffrir de «douleurs abdominales sévères» alors qu’elle était à Londres pour une séance photo, et précisait avoir été emmenée à l’hôpital. Les soignants avaient détecté des caillots de sang «dans (sa) jambe, (sa) cuisse, (son) abdomen et près d’un filtre cave à l’entrée des poumons».