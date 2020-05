Riposte au Covid-19 : l’Oms appelle les pays africains à «élargir l’accès à l’eau»

La directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Afrique, Dre Matshidiso Moeti, a appelé ce mardi 5 mai 2020, les pays du continent à élargir l’accès à l’eau à toute la population. Une urgence régionale imposée par la lutte contre le Covid-19.

En Afrique et principalement dans la région subsaharienne, l’accès limité à l’eau touche près de la moitié de la population. Alors que dans le cadre de la riposte au Covid-19, de plus en plus des points de lavage des mains sont mis en place et sont même obligatoires.

Se prononçant lors de la journée mondiale de l’hygiène des mains, la directrice régionale de l’OMS en Afrique, Dre Matshidiso Moeti a indiqué que «moins de 50% des foyers d’Afrique subsaharienne disposent d’installations de base pour se laver les mains à l’eau et au savon».

Au cours des vingt dernières années, le nombre de personnes utilisant des sources non améliorées est resté stable. Et, même si le nombre de personnes utilisant des eaux de surface a diminué d’un tiers, la disponibilité de l’eau pour tous est loin d’être une réalité. Car, le nombre de personnes qui font un aller-retour de trente minutes ou plus pour recueillir de l’eau à plus que doublé, et la corvée de l’eau incombe principalement aux femmes et aux filles.

À cet effet, Dre Matshidiso Moeti pense que l’accès à l’eau sur tout le continent doit être une mesure d’urgence dans les tous prochains jours. «Des mains propres sauvent des vies, et l’eau potable est indispensable pour le lavage des mains. Ensemble, nous pouvons faire de l’accès à l’eau potable une réalité pour tous les Africains. L’importance de la propreté des mains pour sauver des vies est plus que jamais d’actualité», a-t-elle souligné.

Elle estime que dans la partie subsaharienne du continent, plus d’un établissement de soins de santé sur quatre n’a pas de service d’alimentation en eau. «Nous pouvons nous protéger et protéger nos familles en nous lavant régulièrement les mains à l’eau et au savon, ou en nous désinfectant les mains avec une solution hydro-alcoolique. L’hygiène des mains fait partie des mesures préventives de base pour toute une série de maladies, dont le Covid-19, au même titre que la distanciation physique, le respect des règles d’hygiène en cas de toux ou d’éternuement et, la désinfection des surfaces», dira-t-elle pour finir.

Rappelons que l’édition 2020 de la journée mondiale de l’hygiène des mains est placée sous le thème: «Infirmiers et sages-femmes, les soins propres et sûrs, c’est entre vos mains«.

Par Félicienne HOUESSOU