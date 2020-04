Riposte au Covid : Hounkpatin condamne l’usage abusif des numéros verts

Les promoteurs de bars et buvettes sont sommés de respecter les mesures de prévention contre le coronavirus. À travers un communiqué radiodiffusé en date du jeudi 23 avril 2020, le préfet du département du Mono, Komlan Sedzro Zinsou, a mis en garde les promoteurs de débits de boisson qui continuent d’exercer en violation des mesures restrictives dictées sur toute l’étendue du département favorisant ainsi des rassemblements de personnes.

«Tout bar, toute buvette et tout autre débit de boisson qui manquera désormais de respecter les mesures d’hygiène et celles de distanciation sociale dont la norme est de une et une seule personne rigoureusement par table, se verra purement et simplement interdit d’ouvrir ses portes jusqu’à nouvel ordre», a prévenu le communiqué.

Les forces de défense et de sécurité ont été instruites à l’effet de veiller à la mise en œuvre rigoureuse de cette prescription.

Cependant, le préfet Komlan Sedzro Zinsou a invité les responsables de ces lieux ouverts à la clientèle au respect strict de ces gestes barrières pour arrêter la propagation le coronavirus.