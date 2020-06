Riposte contre la Covid-19 : le Bénin reçoit 1 million de francs de l’AND

Un (01) million de francs Cfa, c’est le montant avec lequel, les Ambassadeurs du Nouveau Départ (AND) viennent en soutien au gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le dépôt officiel de cette somme sur le compte ouvert par le gouvernement a eu lieu dans l’après-midi du vendredi 04 dans les locaux de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique.

À travers ce geste citoyen, plein de générosité, les Ambassadeurs du Nouveau Départ (AND) viennent d’apporter leur soutien aux nombreux efforts du gouvernement pour contenir la propagation de la covid-19.

Sous la houlette du président du conseil d’administration, Georgy Adounvo, les membres de cette plateforme technique d’analyse politique et de communication qui se veulent solidaires des nombreuses actions entreprises par le gouvernement pour la concrétisation du Pag 2016-2021 ont compris l’urgence d’accompagner le Chef de l’Etat dans cette période difficile.

C’est un secret de polichinelle que cette pandémie menace toute la planète entière avec des chiffres et statistiques alarmants liés au décès et des répercussions sur l’économie mondiale. C’est dans cette dynamique que les Ambassadeurs du Nouveau Départ ont décidé d’appuyer le gouvernement de la rupture et son chef à travers ce geste symbolique qui vient renforcer les sacrifices consentis au quotidien.

Selon les propos de Georgy Adounvo, cette modeste contribution a été rendue possible grâce à Me Paul Youssef Kanaan, président d’honneur du point focal AND de la diaspora libanaise et de François Akonassou Kankan, vice-président de l’Union des ressortissants béninois résidant au Liban (UBRL).

C’est avec une gratitude profonde que le gouvernement a reçu ce don accompagné de l’invocation de la miséricorde divine sur le territoire béninois en particulier et le monde en général en ce temps de covid par Georgy Adounvo.