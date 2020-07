Riposte Covid-19 : les forces de l’ordre annoncent des descentes nocturnes dans les Bars, discothèques ce weekend

Depuis quelques jours, parcs automobiles, Bars, parcs, discothèques et marchés sont dans le viseur des forces de l’ordre avec des descentes inopinées sur les parcs automobiles et les marchés en vue de faire respecter rigoureusement les mesures barrières afin de limiter la propagation du covid 19.



Il s’agit notamment du Port de masque obligatoire en tous lieux,

du respect des effectifs autorisés à bord des véhicules et bus de transport en commun, du nombre de passager sur une moto, des mesures officielles dans les bars, marchés, lieux de culte, etc, de l’ interdiction d’ouverture des discothèques, et de l’interdiction d’accès sur les plages

Ce weekend spécifiquement, il est prévu des descentes nocturnes dans les bars et discothèques et des patrouilles en journée dans les marchés, les parcs et sur les plages pour veiller à l’application stricte des gestes barrières, gages de la réduction de la propagation du Coronavirus au Bénin, rapporte la plateforme gouvernement d’information sur la gestion du covid.

Compte tenu du nombre de personnes atteintes du Covid-19 au Bénin, 1251 cas confirmés avec 385 guérisons, 845 personnes sous traitement, et 21 décès. Des statistiques qui ne cessent de croître, le gouvernement de Talon a pris l’option d’utiliser la carotte et le bâton car après les sensibilisations, la phase répressive démarrera pour sanctionner les indélicats qui auront fait l’option de l’entêtement, de la sourde oreille en foulant au pied les mesures barrières.