Rob Lowe : l’acteur était à l’affiche d’un film de Noël qui a, selon lui, cartonné pendant les fêtes

Parmi les grosses sorties Netflix de fin 2019, on retrouvait évidemment The Irishman, de Martin Scorsese, ou encore la série The Witcher, avec Henry Cavill. Personne, en revanche, n’a vraiment parlé de Holiday in The Wild ( Un safari pour Noël, en VF), la comédie romantique de Noël avec Rob Lowe et Kristin Davis. Et pourtant… D’après son acteur principal, le film a été un carton bien plus grand sur la plateforme.

«Je viens de faire un film pour Netflix. C’était leur film le plus populaire et pourtant c’était un film de Noël débile avec un éléphant. Prends ça, Martin Scorsese. On m’a dit de ne pas le répéter. Mais bon, moi, je travaillerais pour n’importe qui», a-t-il expliqué lors d’une interview avec la Television Critics Association que relaye People.

Pas le même public

Holiday in the Wild raconte comment une femme fraîchement divorcée, interprétée par Kristin Davis, décide de partir en Afrique pour oublier ses problèmes. Elle y rencontre un pilote, interprété par Rob Lowe, avec qui elle va sauver un bébé éléphant. Un film de Noël idéal, en somme, qui semble avoir séduit un plus large public que les trois heures du film de mafia de

Martin Scorsese.

Netflix n’a pas pour habitude de dévoiler tous ses chiffres, mais d’après la plateforme, The Irishman a été visionné par plus de 26 millions de comptes en décembre dernier, un mois après la sortie du film. Vous avez donc été encore plus nombreux à regarder Holiday in the Wild, mais personne ne s’en est apparemment vanté.