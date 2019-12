Robbie Williams : l’ex pop star semble vouloir rester loin des projecteurs

Depuis que Jason Orange a quitté Take That en 2014, personne ne sait ce qu’il devient, pas même ses anciens acolytes du groupe. Du coup, Robbie Williams était prêt à employer les grands moyens.

«Vous savez que vous pouvez avoir un traqueur sur votre téléphone ? Tous les membres de Take That devraient avoir ça pour localiser Jason Orange parce que personne ne sait où il est parti, a déploré le chanteur lors d’un entretien accordé au Sun . Je devrais engager un détective privé : il retrouve Jason Orange, on lui injecte un beeper, comme ça après on saura tout le temps où il est.»

Une vie paisible

Fort heureusement, Robbie Williams n’aura pas à mettre son plan à exécution puisque Jason Orange a bien voulu donner quelques signes de vie. Toujours selon le Sun, le chanteur chercherait à s’installer dans la région des Cotswolds pour y demeurer au calme.

«Jason aime l’idée de vivre une vie paisible à la campagne et les Cotswolds semblent être le lieu parfait pour ça. En plus ce n’est pas très loin de Londres», a confié une source proche à la publication. Voilà qui devrait rassurer Robbie Williams, même si Jason Orange ne semble pas avoir très envie de revenir dans Take That.