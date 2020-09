Rocky Gold : la chanteuse est bel et bien enceinte, et le père ?

Contrairement au buzz qu’elle avait créé en mars 2019, en s’affichant avec une forme rebondie sous sa robe à l’avant, cette fois-ci la grossesse est bien réelle. Mais l’identité du père reste inconnue.

Rocky Gold est enceinte. Et c’est loin d’être un canular comme le milieu du showbiz en raffole maintenant. Cette fois, la chanteuse est bel et bien enceinte. Ceux qui l’ont déjà aperçue ces temps-ci ont dû s’en apercevoir puisque la grossesse date déjà de quelques mois.

En effet, la chanteuse a pris du poids et elle n’attend que le jour de son accouchement qui ne devrait pas tarder. C’est son état qui l’a un peu éloigné de la scène et du monde bouillonnant du showbiz depuis un moment.

Ce qui explique d’ailleurs le silence de «La copine». L’auteur du single «gros cœur de femme» et bien d’autres mélodies alimente les potins, d’autant que ses fans se questionnent sur l’identité du «metteur enceinte».

Cependant, l’on se demande en effet qui est l’auteur de sa grossesse ? La chanteuse a annoncé l’année dernière la fin de son histoire d’amour avec son amoureux, un certain Mohamed, inconnu du public. La rupture serait survenue suite aux infidélités de ce dernier.

«Quand on choisit quelqu’un, on est avec la personne. J’ai horreur de l’infidélité. Je suis quelqu’un de réservée et patiente. L’éducation que j’ai reçue me fait beaucoup de bien aujourd’hui. Nous, femmes nigérianes, on sait beaucoup supporter. Et quand c’est terminé l’amour, c’est vraiment fini. Je suis libérée», avait-elle déclaré, en se disant désormais être un cœur à prendre. Avant d’ajouter : «Mais pas à n’importe quel prix».