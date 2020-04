Romuald Wadagni : « Le lundi 11 mai, … nous irons vers le retour à la vie normale…»

La vie normale pourrait reprendre au Bénin, le lundi 11 mai prochain. C’est ce qu’il faut retenir de l’intervention du Ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, ce dimanche 26 avril 2020, lors d’une émission spéciale sur la télévision nationale.

« Le lundi 11 mai, les cours vont reprendre et nous irons vers le retour à la vie normale tout en respectant les mesures barrières », a annoncé le Ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni. Chaque Béninois, à l’en croire, devrait comprendre que le 11 Mai, par baguette magique, “le Coronavirus ne va pas disparaître”. Selon ses dires, les Béninois devront apprendre à vivre avec le Coronavirus tel qu’ils le font déjà avec le paludisme qui, a-t-il rappelé, a fait plus de victime que le coronavirus l’année écoulée au Bénin.

« Quand on est pauvre comme nous, il faut tout faire pour vite retourner au travail. Mais retourner au travail dans un contexte où l’État assure la sécurité de chacun et de tous », a-t-il insisté tout en invitant les uns et les autres à observer les gestes barrières.