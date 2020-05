Route des Pêches au Bénin : 3712 hectares pour les projets touristiques

Les membres de l’association «Noun dodo» qui se dévouent à la restauration des valeurs africaines et la revalorisation de l’identité africaine et béninoise, ont tenu leur rencontre mensuelle le dimanche 26 avril 2020 à Allada. Au menu, des réflexions pour la consolidation du groupe et des astuces des propositions pour accompagner les citoyens et surtout le pouvoir public à mieux gérer la pandémie du Covid-19 au Bénin.

L’Afrique en l’occurrence le Bénin doit activer ses atouts culturels et traditionnels. C’est pourquoi à la faveur de leur rencontre mensuelle tenue dans le strict respect des gestes barrières à la propagation du Covid-19, les membres de l’association Noun Dodo ont décidé d’apporter leur part aux réflexions pour contrer le mal sans créer de difficultés aux citoyens et à l’économie.

Dans son mot d’ouverture, Dah Sounmalékè, vice-président de Noun dodo a reprécisé les objectifs de la rencontre. «On ne peut pas rester confinés et espérer vaincre le mal. C’est pourquoi, dans le respect des mesures en vigueur, nous avons décidé de nous réunir entre membres de Noun Dodo résidents à l’intérieur du cordon sanitaire pour réfléchir à nouveau sur les objectifs de l’association mais surtout, aux diverses stratégies pour accompagner l’Etat».

Les Malgaches ont proposé une solution, au Cameroun, un évêque a apporté également sa proposition. Mais que faire le Bénin ? S’est interrogé Noun dodo.

A en croire le vice- président, l’association travaille sans relâche dans l’ombre pour épargner l’extension du mal au Bénin. C’est ce qu’ont confirmé Simplice Adangbozin, sage et conseiller et Dr Raymond Assogba, enseignant chercheur et universitaire : chaque peuple doit trouver des moyens de faire face à cette pandémie.

Plutôt que de transposer les solutions des autres Etats ou continents, l’Afrique et particulièrement le Bénin a assez de potentialité pour affronter ce mal et Noun dodo s’y attèle déjà ont rassuré les deux. L’Afrique doit pouvoir solutionner à l’interne ses maux car, nul autre ne ferait convenablement le bonheur de l’Afrique si ce n’est les Africains eux-mêmes, a insisté le Docteur Raymond Assogba, enseignant chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi.

Pour Bernice Ahouansou, membre de Noun dodo, il y a lieu de retourner à la source car, jamais un mal n’a autant sévit en Afrique. «Nous avons divorcé avec nos réalités et c’est plus que jamais l’heure d’en prendre conscience» estime-t-elle.

Pour finir, ils ont appelé à un cadre de concertation Etats, acteurs des religions et de la médecine africaine pour mieux réfléchir à la pandémie et autres maux qui déciment et arrièrent le Bénin et l’Afrique et, y proposer des solutions locales.

Par Bidossessi WANOU