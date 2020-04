Rugby : «Faire remonter un club en Ligue 1», Mourad Boudjellal

Après avoir marqué l’histoire du rugby français, Mourad Boudjellal veut désormais se lancer dans le football. Et l’ancien président du RCT est ambitieux pour ce nouveau projet.

Dans un entretien accordé au Figaro, Boudjellal a expliqué qu’il aurait pu se lancer en politique, rejoindre la Ligue ou bien revenir dans le monde l’édition. Néanmoins, il a choisi un autre domaine : le football. Un nouveau défi pour lequel il voit très grand.

«Je suis sur deux beaux projets dans le foot, je ne peux pas vous en dire plus (l’un des deux serait le Sporting Club de Toulon, NDLR). Avec l’expérience RCT, j’ai une force et un recul que je n’avais jamais eu auparavant. Je vais décider lequel des deux projets je vais choisir. Les deux sont très excitants. Ce sera le dernier projet de ma vie. Après, je vais aller voir ailleurs si j’y suis… J’avais plein de choix. Je me suis demandé : “Qu’est-ce que tu veux faire ?” Il y avait la politique, un retour dans l’édition – là, c’était tapis rouge -, il y avait la Ligue, c’était jouable. On était dans les temps de passage. Et puis, il y avait le foot et faire remonter un club en Ligue 1. J’ai pris ce qu’il y avait de plus dur. Il fallait que le défi soit très dur pour que ce soit excitant», a ainsi concédé Mourad Boudjellal pour Le Figaro.